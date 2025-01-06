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هل يصبح علي معلول الأجنبي الثالث في دفاع الأهلي؟

06:56 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    التونسي علي معلول
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    علي معلول
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
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    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا2
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    علي معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    معلول من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    أليوم يدانج وعلي معلول
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    علي معلول
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    علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله كريم
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    علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله كريم
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    علي معلول يحتفل بعيد ميلاد نجله كريم
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    على معلول من مران الأهلي (1)
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كتب- محمد خيري:

أزمة كبيرة يعاني منها النادي الأهلي في الوقت الحالي، بسبب عدد اللاعبين الأجانب، وموقف قيد التونسي علي معلول، في القائمة خلال شهر يناير الحالي.

وخرج علي معلول من قائمة النادي الأهلي، مطلع الموسم الحالي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، وغيابه عن الملاعب فترة طويلة تخطت ستة أشهر.

وهناك حالة من التضارب حاليا، في موقف قيد علي معلول، في ظل مطالبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، بتدعيم صفوف الأحمر بلاعبين أجانب جدد في الخطوط الهجومية.

هل يصبح علي معلول الأجنبي الثالث في دفاع الأهلي

النادي الأهلي نجح في تدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي، بثنائي أجنبي في خط الدفاع، حيث ضم المغربيان يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر، وأشرف داري في مركز قلب الدفاع، لتعويض رحيل محمد عبدالمنعم للدوري الفرنسي.

وحال قام النادي الأهلي بقيد علي معلول في القائمة، سيكون الأجنبي الثالث في خط دفاع النادي الأهلي لأول مرة في التاريخ.

وتضم قائمة النادي الأهلي من اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي، الجنوب أفريقي بيرسي تاو والثلاثي المغربي رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله، بينما علي معلول خارج القائمة.

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