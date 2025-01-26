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بسبب أسئلة التحكيم.. تفاصيل إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز

10:06 م الأحد 26 يناير 2025
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (2)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (1)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (3)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (4)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (1)
  • عرض 10 صورة
    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (2)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (3)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (4)
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    إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز (1)
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كتب - طه عبد الله:

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد، أزمة جديدة بسبب مراقب المباراة والمؤتمر.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز

وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "مصراوي" في المباراة بأن الأزمة بدأت عندما قال المراقب أن الأسئلة عن الحالات التحكيمية ممنوعه بسبب "تعليمات"، مما أثار غضب الصحفيين الذين انسحبوا من المؤتمر فورا.

وكانت المباراة شهدت العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، بعد احتساب ركلتي جزاء وطرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز.

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