تفاصيل تمديد وتعديل عقد مروان عطية مع الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع لاعب خط الوسط، مروان عطية، من أجل تجديد تعاقده مع المارد الأحمر.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الأهلي مدد عقد مروان عطية حتى عام 2029، حيث كان يتبقى في عقده موسمين بخلاف الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أنه تم تعديل في عقد اللاعب صاحب الـ 26 عاما، ليصبح فئة أولى بعد أن كان يتقاضى 6 مليون جنيه في الموسم الواحد.

واختتم المصدر أن مروان عطية سيتقاضى 13 مليون جنيه مصري في الموسم، مع زيادة 500 ألف جنيه عن كل موسم.

الجدير بالذكر أن مروان عطية انضم للأهلي في موسم 2002/23 قادما من الاتحاد السكندري، في صفقة بلغت قيمتها 840 ألف يورو.

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