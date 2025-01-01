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10 صور توثق دور والد ووالدة محمد صلاح في مسيرته

09:36 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صلاح غالي
  • عرض 10 صورة
    صلاح غالي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ووالده
  • عرض 10 صورة
    محمدصلاح
  • عرض 10 صورة
    صلاح غالي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 10 صورة
    صلاح غالي
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح وأسرته
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كتب- محمد عبدالهادى:

صلاح غالي، هو والد النجم الأبرز في مصر والدوري الإنجليزي محمد صلاح، والذي يعد رجل البدايات المتواضعة في مسيرته وله الفضل الأكبر في رحلته من الظل إلي النجومية والعالمية.

الحياة المبكرة لمحمد صلاح

وُلِد محمد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج الصغيرة بمحافظة الغربية في مصر..

كان محمد صلاح أحد خمسة أبناء في العائلة، ولديه ثلاث شقيقات هن ماهي وميرام ومنى وشقيق أصغر اسمه نصر.

عاشت العائلة في منزل بسيط في نجريج، حيث قضى محمد صلاح سنواته الأولى يلعب كرة القدم مع أصدقائه.

دور صلاح غالي في مسيرة محمد صلاح

يعتبر محمد صلاح قريبًا جدًا من عائلته، حيث لعب والد محمد صلاح صلاح صلاح غالي دورًا كبيرًا في مسيرته المهنية، ومساندته في رحلته الصعبة حتي وصل للعالمية.

لعب صلاح غالي دورًا حاسمًا في تربيته وتطوير مسيرته الكروية، وعلى الرغم من مخاوفه الأولية بشأن دراسته، إلا أن صلاح غالي أدرك موهبته وشغفه بالرياضة ودعمه في تحقيق أحلامه.

كان صلاح غالي والد محمد صلاح يعمل موظفًا حكوميًا، بينما كانت والدته ربة منزل.

لقد أدرك والد محمد صلاح، صلاح غالي، أهمية رعاية موهبة ابنه وسمح له بالحرية في متابعة شغفه بكرة القدم.

الملك المصري قريب من زوجته ماجى صلاح

في عام 2010، انضم محمد صلاح لفريق الشباب بنادي المقاولون العرب المصري، وقد دعمه والداه في قراره بالانتقال بعيدًا عن المنزل لمتابعة مسيرته الكروية، وكانا يسافران كثيرًا إلى القاهرة لمشاهدة مبارياته وتقديم الدعم العاطفي له.

وفي العديد من المناسبات، أعرب والد محمد صلاح، صلاح غالي، عن فخره بإنجازات ابنه مؤكدًا أنه فخور جدًا بمحمد، لقد اجتهد وحقق الكثير، ونحن ممتنون للنعم التي أنعم بها الله عليه".

كما لفت نجاح محمد صلاح الأنظار إلى مسقط رأسه في قرية نجريج، حيث أصبحت القرية وجهة شهيرة لعشاق كرة القدم والسياح، الذين يأتون لرؤية المكان الذي نشأ فيه أسطورة كرة القدم.

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