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كتب - محمد القرش:

أنهت نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تم إعلانها اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، الجدل بشأن واقعة وفاة أحمد رفعت اللاعب السابق لمودرن سبورت.

وأكدت نتائج تحقيقات النيابة العامة إلى أن السبب المباشر في حدوث وفاة اللاعب يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية.

وأسفرت التحقيقات إلى أن اللاعب أحمد رفعت، توفى بتاريخ 6/ 7 /2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 /3 /2024 أثناء مشاركته في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري.

وأعلنت النيابة العامة عن الأسماء التي تم التحقيق معهم في الواقعة، في بيان صادر يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

7 نجوم أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة في قضية أحمد رفعت

نادر شوقي - وكيل أحمد رفعت

عبد الظاهر السقا - مدير الكرة السابق بنادي مودرن سبورت

علي ماهر المدير - المدير الفني السابق لمودرن سبورت

عادل مصطفى - المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأوليمبي

المذيع أحمد شوبير

أيمن منصور - عضو مجلس إدارة نادي مودرن سبورت

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي - عن التصريحات التي أدلي بها في أحد البرامج التليفزيونية

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