قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

شهد حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، انهيارًا جزئيًا في بلكونات عقار خشبي قديم خالٍ من السكان، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

العقار صادر له قرار إزالة

وكشفت التحريات الأولية المبدئية أن العقار قديم وصادر له قرار إزالة منذ فترة، وكان خاليًا من السكان وقت وقوع الانهيار، ما ساهم في عدم وقوع إصابات.

تحرك فوري للأجهزة المعنية

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

فرض كردون أمني

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع اقتراب المارة من موقع الانهيار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.