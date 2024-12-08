"مستمر في كتابة التاريخ".. شريف إكرامي يحقق رقما قياسيا شخصيا في البطولات الأفريقية

"بعد غياب قرابة العامين".. الونش يعود للمشاركة في المباريات الأفريقية

أحدهما في مفصل الكتف.. الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في مباراة

كتب - محمد القرش:

حقق حارس مرمى فريق بيراميدز، شريف إكرامي، رقما قياسيا شخصيا في بطولات الأندية الإفريقية عبر التاريخ، بعد ما شارك في مباراة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر منصة "فيسبوك" صورة لشريف إكرامي، وعلق: "مستمر في كتابة التاريخ".

وأضاف: "حارسنا المخضرم شريف إكرامي يعزز رقمه كأكثر حارس مرمى مصري مشاركة في بطولات الأندية الإفريقية عبر التاريخ بعد وصوله للمباراة 111".

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي انتقل إلى بيراميدز في موسم 2020/2021 قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

"بعد التعادل".. ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

أحدهما في مفصل الكتف.. الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في مباراة إنيمبا