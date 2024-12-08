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"مستمر في كتابة التاريخ".. شريف إكرامي يحقق رقما قياسيا شخصيا في البطولات الأفريقية

11:55 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
  • عرض 6 صورة
    شريف إكرامي
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كتب - محمد القرش:

حقق حارس مرمى فريق بيراميدز، شريف إكرامي، رقما قياسيا شخصيا في بطولات الأندية الإفريقية عبر التاريخ، بعد ما شارك في مباراة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر منصة "فيسبوك" صورة لشريف إكرامي، وعلق: "مستمر في كتابة التاريخ".

وأضاف: "حارسنا المخضرم شريف إكرامي يعزز رقمه كأكثر حارس مرمى مصري مشاركة في بطولات الأندية الإفريقية عبر التاريخ بعد وصوله للمباراة 111".

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي انتقل إلى بيراميدز في موسم 2020/2021 قادما من النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

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