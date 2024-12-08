خبير لوائح يشرح لمصراوي.. كيف يمكن لاتحاد الكرة إيقاف أزمة المراهنات؟

كتب - يوسف محمد:

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، على أزمة المراهنات التي أثارت حالة من الجدل الواسعة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد ترويج نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان لإحدى منصات المراهنات.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "اتحاد الكرة لديه مسؤولية رقابية تتعلق بأزمة المراهنات، حيث يكمن دوره في مراقبة اللاعبين للكشف عن تورط أي من لاعبي الدوري المصري في الأزمة".

وأضاف: "دور اتحاد الكرة في الحد من المراهنات في الدوري، تتمثل في وضع عقوبات صارمة على أي من اللاعبين الذين يثبت تورطهم في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "لابد من وضع نصوص واضحة في قانون الرياضة المصري، لمنع المراهنات في مصر ومنع عرض أي من شركات ومنصات المراهنات التي تروج لهذا الأمر، خاصة في ظل انتشار هذه الظاهر بشكل كبير في مصر".

واختتم العمايرة تصريحاته:" القانون المصري يجرم المراهنات بأي شكل من الأشكال، حتى لو لم يشارك فيها الفرد ولكن مجرد الترويج لها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

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