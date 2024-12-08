لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

دجوليبا

0 0
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الإفريقية

إنييمبا

2 2
18:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

3 4
18:30

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

خبير لوائح يشرح لمصراوي.. كيف يمكن لاتحاد الكرة إيقاف أزمة المراهنات؟

07:52 م الأحد 08 ديسمبر 2024

عامر العمايرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، على أزمة المراهنات التي أثارت حالة من الجدل الواسعة خلال الأيام الماضية، خاصة بعد ترويج نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان لإحدى منصات المراهنات.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "اتحاد الكرة لديه مسؤولية رقابية تتعلق بأزمة المراهنات، حيث يكمن دوره في مراقبة اللاعبين للكشف عن تورط أي من لاعبي الدوري المصري في الأزمة".

وأضاف: "دور اتحاد الكرة في الحد من المراهنات في الدوري، تتمثل في وضع عقوبات صارمة على أي من اللاعبين الذين يثبت تورطهم في هذا الأمر بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "لابد من وضع نصوص واضحة في قانون الرياضة المصري، لمنع المراهنات في مصر ومنع عرض أي من شركات ومنصات المراهنات التي تروج لهذا الأمر، خاصة في ظل انتشار هذه الظاهر بشكل كبير في مصر".

واختتم العمايرة تصريحاته:" القانون المصري يجرم المراهنات بأي شكل من الأشكال، حتى لو لم يشارك فيها الفرد ولكن مجرد الترويج لها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

اقرأ أيضًا:

تسببت في خروجه.. 5 صور ترصد إصابة محمود بنتايك في الكتف بمباراة الزمالك وإنيمبا

عامر العمايرة أزمة المراهنات محمد زيدان اتحاد الكرة الدوري المصري منصات المراهنات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب
* سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الأحد