لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

"ليس المقابل المادي".. تقرير يكشف توصل ليفربول ومحمد صلاح إلى حل وسط لتجديد التعاقد

10:56 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي ليفربول من تجديد تعاقده مع نجمه المصري محمد صلاح لمدة عامين.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً كان يريد تجديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم هو ووكيله رامي عباس بينما كانت إدارة ليفربول تريد التجديد لمدة موسم فتوصلا لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة البريطانية ذاتها إلى أن المقابل المادي لم يكن نقطة الخلاف في ملف تجديد التعاقد؛ إذ أن صلا يحصل على أعلى راتب في ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن مدة العقد هي التي كانت نقطة الخلاف الوحيدة لأنه تخطى الـ30 عامًا.

ونوهت الصحيفة إلى أن المستوى الذي يظهر به محمد صلاح خلال الموسم الجاري جعل المجموعة المالكة لليفربول تتخذ قرارًا بالتجديد لصلاح لمدة عامين.

وخاض النجم المصري بقميص ليفربول 21 مباراة خلال الموسم الجاري 2024/25 سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 آخرين.

اقرأ أيضًا:

أبناء المشاهير.. يحيى وائل رياض ينتظره والده نجمًا بالفريق الأول للأهلي عام 2027

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي تجديد عقد محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الكوبري شرف عظيم".. الطيب يستعين بـ ميسي للسخرية من لاعب الأهلي

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟