"ليس المقابل المادي".. تقرير يكشف توصل ليفربول ومحمد صلاح إلى حل وسط لتجديد التعاقد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي ليفربول من تجديد تعاقده مع نجمه المصري محمد صلاح لمدة عامين.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً كان يريد تجديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم هو ووكيله رامي عباس بينما كانت إدارة ليفربول تريد التجديد لمدة موسم فتوصلا لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة البريطانية ذاتها إلى أن المقابل المادي لم يكن نقطة الخلاف في ملف تجديد التعاقد؛ إذ أن صلا يحصل على أعلى راتب في ليفربول بقيمة 400 ألف إسترليني، لكن مدة العقد هي التي كانت نقطة الخلاف الوحيدة لأنه تخطى الـ30 عامًا.

ونوهت الصحيفة إلى أن المستوى الذي يظهر به محمد صلاح خلال الموسم الجاري جعل المجموعة المالكة لليفربول تتخذ قرارًا بالتجديد لصلاح لمدة عامين.

وخاض النجم المصري بقميص ليفربول 21 مباراة خلال الموسم الجاري 2024/25 سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 12 آخرين.

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