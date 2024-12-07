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استاد القاهرة يحتضن القليوبية وبني سويف بنهائي دوري كأس المحافظات (صور)

03:16 م السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    محافظ القليوبية أيمن عطية يحفز فريق المحافظة قبل النهائي
  • عرض 10 صورة
    الأجواء بنهائي دوري المحافظات
  • عرض 10 صورة
    فريق منتخب القليوبية
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تنطلق عند الثانية ظهر اليوم السبت مباراة فريق محافظة القليوبية ونظيره من محافظة بني سويف في نهائي دوري كأس المحافظات على ملعب استاد القاهرة.

وكان منتخب القلويبية قد تأهل إلى دور النهائي بعد فوزه على نظيره الوادي الجديد في دور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وخصصت مديرتي الرياضة بالمحافظات حافلات لنقل الجماهير إلى القاهرة لحضور المباراة.

وشهدت المباراة حضور محافظ القليوبية أيمن عطية الذي حرص على التواجد مع اللاعبين بغرف الملابس قبل انطلاق المباراة؛ لتحفيزهم.

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