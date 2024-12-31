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"يصل إلى قرابة 70 مليون".. مصدر يكشف لمصراوي عرض الأهلي لأكرم توفيق لتجديد العقد وشرط اللاعب

12:57 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق يقرأ القرآن
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (1)
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن كواليس جلسة المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد رمضان مع وكيل لاعب وسط الفريق أكرم توفيق لتجديد تعاقده.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الجلسة كانت إيجابية وأبلغ الوكيل رمضان برغبة اللاعب في البقاء وعرض المدير الرياضي للأهلي حصول اللاعب على قرابة 70 مليون جنيه ولكن بعقد لمدة 5 سنوات بمبلغ مالي متصاعد كل موسم.

وأشار المصدر أن وكيل أكرم توفيق أوضح أن اللاعب لا يُفضل أن يكون عقده لأكثر من 3 سنوات على أن يكون بالفئة الأولى للفريق أو أقل منها قليلا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن رمضان قد تعهد لوكيل اللاعب بلتبية الطلبات خلال جلسة الاتفاق النهائي عقب العودة من الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

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أكرم توفيق الأهلي عقد أكرم توفيق محمد رمضان
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