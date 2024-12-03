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غدا.. مران الإسماعيلي على فترتين

06:45 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حمد ابراهيم
  • عرض 8 صورة
    حمد إبراهيم
  • عرض 8 صورة
    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    نادر فرج لاعب الإسماعيلي
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كتب- أميرة يوسف:

قرر كابتن حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي بإقامة مران غدا، الأربعاء، على فترتين صباحية ومسائية.

ويخوض الفريق مرانه الصباحي في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا، رغبة من الجهاز الفني في رفع المعدلات البدنية للفريق، والعمل على تطويرهم فنيا بشكل أكبر.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة كأس الرابطة.

حمد ابراهيم الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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