التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش
كتب - رامي بشاي:
استقر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك كريستيان جروس على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.
خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، أحمد مصطفى زيزو، كونراد ميشالاك، مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.
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