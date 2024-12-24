التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

كتب - رامي بشاي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك كريستيان جروس على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، أحمد مصطفى زيزو، كونراد ميشالاك، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.