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التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

11:12 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

فريق الزمالك

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كتب - رامي بشاي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك كريستيان جروس على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره طلائع الجيش.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، أحمد مصطفى زيزو، كونراد ميشالاك، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

فريق الزمالك كريستيان جروس طلائع الجيش
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