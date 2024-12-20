كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس، سيف الدين الجزيري، عن الصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الكروية وكيف استطاع تخطيها.

ووجه مقدم برنامج كابيتانو مصري سؤال لسيف الدين الجزيري: "أنت قولت قبل كدا أنك أفضل من هالاند عشان مرت عليك ظروف أقصى منه؟".

ورد لاعب الزمالك: "نعم قلت ذلك، تعرضت للكثير من المشاكل خلال مسيرتي الكروية عشان كدا قولت أنا أفضل منه".

وأضاف المهاجم التونسي: "إيرلينج هالاند لو عاش اللي أنا عشته ممكن كان يبطل كورة، لكن أنا كملت".

واختتم سيف: "استطعت أن أتخطى المشاكل بفضل مساعدة بعض الأشخاص مثل زوجتي التي أوجه لها التحية، ومهما تعرضت للمشاكل لازم توصل لهدفك اللي أنت راسمة".

"لو عاش اللي عيشته كان بطل كورة".. سيف الجزيري يكشف سر تصريحه "أنا أجمد من هالاند" 😲🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/aUsUgFzU60 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024

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