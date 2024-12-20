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سيف الجزيري: "هالاند لو عاش اللي أنا عشته كان ممكن يبطل كورة" (فيديو)

04:08 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    الزمالك المقاولون سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس، سيف الدين الجزيري، عن الصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الكروية وكيف استطاع تخطيها.

ووجه مقدم برنامج كابيتانو مصري سؤال لسيف الدين الجزيري: "أنت قولت قبل كدا أنك أفضل من هالاند عشان مرت عليك ظروف أقصى منه؟".

ورد لاعب الزمالك: "نعم قلت ذلك، تعرضت للكثير من المشاكل خلال مسيرتي الكروية عشان كدا قولت أنا أفضل منه".

وأضاف المهاجم التونسي: "إيرلينج هالاند لو عاش اللي أنا عشته ممكن كان يبطل كورة، لكن أنا كملت".

واختتم سيف: "استطعت أن أتخطى المشاكل بفضل مساعدة بعض الأشخاص مثل زوجتي التي أوجه لها التحية، ومهما تعرضت للمشاكل لازم توصل لهدفك اللي أنت راسمة".

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سيف الدين الجزيري هالاند الزمالك سيف الدين الجزيري وزوجتة
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