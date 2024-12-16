موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة
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كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.
ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
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