موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.