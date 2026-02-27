إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق توك توك اعتدى على عامل محطة وقود بسلاح

صابر المحلاوي

09:51 م 27/02/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالتعدي على عامل بمحطة وقود باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تفاصيل تعدي قائد توك توك بعد تداول فيديو بالشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تلقى القسم بلاغًا من عامل بمحطة الوقود، مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من سائق “توك توك” لقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما حول عدم التزام الأخير بالدور المخصص له داخل المحطة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

