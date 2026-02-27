إعلان

أمريكا: اتهام 30 شخصا آخرين في احتجاجات مينيسوتا

09:36 م 27/02/2026

(أ ب)

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، اليوم الجمعة، توجيه الاتهام إلى 30 شخصا آخرين لمشاركتهم المزعومة في احتجاج مناهض لرجال إنفاذ قانون الهجرة في كنيسة بولاية مينسوتا.

وقالت بام بوندي في منشور على "إكس" إنه قد تم اعتقال 25 من بين هؤلاء الأشخاص بالفعل.

ومن بين المعتقلين الآخرين الصحفيان المستقلان دون ليمون وجورجيا فورت، والناشطة المحلية البارزة نيكيما ليفي أرمسترونج، التي تم نشر صورة مفبركة لها من جانب البيت الأبيض تظهرها وهي تبكي أثناء اعتقالها. وقد دفع المعتقلون ببراءتهم من تهم انتهاك الحقوق المدنية.

وكان محتجون قد تجمعوا في 18 يناير الماضي، في كنيسة سيتيز تشرش في سانت بول بولاية مينيسوتا بعد أن علموا أن أحد رعاة الكنيسة يعمل أيضا كمسؤول في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأثار الاحتجاج إدانة سريعة من جانب مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة محافظين بسبب تعطيله قداس يوم الأحد.

