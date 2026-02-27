إعلان

"وهم السفر انتهى بالخطف".. ضبط 5 متهمين باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية

كتب : صابر المحلاوي

09:29 م 27/02/2026

القبض على المتورطين في واقعة احتجاز شاب بزعم النصب

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، أفاد فيه بقيام عدد من الأشخاص باحتجاز شقيقه بمحافظة القليوبية على خلفية خلافات مالية بينهم، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف حقيقة الواقعة وضبط المتهمين.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، وبصحبتهم المجني عليه.

اعترافات المتهمين باحتجاز شاب

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات مالية، واتهموا المجني عليه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، إلا أنه لم يفِ بوعده أو يرد المبالغ المالية.

ومن جانبه، أقر المجني عليه بصحة ما جاء بأقوالهم، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، موضحًا أنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

