لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك

1 0
18:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 2
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
21:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

0 1
22:00

ديبورتيفو ليجانيس

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن أول تدعيمات الفريق بعد الهزيمة من باتشوكا

09:40 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي (1)
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي وأكرم توفيق
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي بكأس أفريقيا 2023
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري
  • عرض 21 صورة
    الأهلي الزمالك حمدي فتحي زيزو
  • عرض 21 صورة
    الأهلي الزمالك أشرف بنشرقي حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي لاعب الأهلي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 21 صورة
    حمدي فتحي لاعب الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي، مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، على سبيل الإعارة، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الأهلي بياناً رسمياً، جاء نصه كالتالي: "قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

ويأتي انضمام حمدي فتحي إلى الأهلي، عقب هزيمة المارد الأحمر من فريق باتشوكا المكسيكي أمس، بنتيجة 6-5 بركلات التريجيح، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويذكر أن حمدي فتحي، انتقل من النادي الأهلي إلى فريق الوكرة القطري، في يوليو 2023.

أقرأ أيضاً:

بطولات جروس مع الزمالك في ولايته الأولى (أرقام وإحصائيات)

حمدي فتحي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي يضم حمدي فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان