الأهلي يعلن أول تدعيمات الفريق بعد الهزيمة من باتشوكا

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أول تعليق من حمدي فتحي بعد عودته للنادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي، مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، على سبيل الإعارة، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الأهلي بياناً رسمياً، جاء نصه كالتالي: "قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

ويأتي انضمام حمدي فتحي إلى الأهلي، عقب هزيمة المارد الأحمر من فريق باتشوكا المكسيكي أمس، بنتيجة 6-5 بركلات التريجيح، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويذكر أن حمدي فتحي، انتقل من النادي الأهلي إلى فريق الوكرة القطري، في يوليو 2023.

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