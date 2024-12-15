"ترك بصمة لا تُنسى".. شوبير ينعي نبيل الحلفاوي

كتب- محمد خيري:

نعى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي توفي منذ قليل بعد رحلة قصيرة مع المرض.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "البقاء لله في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، رحم الله الفنان الكبير، الذي ترك بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه".

وكان الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، من أكبر المشجعين الأهلاوية، وكان دائم الدعم للفريق الأحمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

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