متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي عند السابعة مساء اليوم السبت على كأس التحدي بكأس إنتركونتيننتال.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين قبل أن يتوقف اللعب في الدقيقة 4 بعد سقوط لاعب الأهلي عمر كمال في كرة مشتركة.

خرج عمر كمال لتلقي الإسعافات الأولية بالخارج وعاد مرة أخرى إلى ملعب المباراة.

وظلت السيطرة متبادلة من قبل الفريقين حتى أخذ الأهلي يستحوذ بصورة أعلى نسبيًا خلال الدقائق التالية فسدد لاعبه طاهر محمد طاهر كرة في الدقيقة 13 تصدى لها حارس مرمى باتشوكا.

تحولت الكرة لركنية نفذها حسين الشحات وأبعدها دفاع فريق باتشيكو.

حاول فريق باتشوكا خلال الدقائق التالية العودة للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة.

وعاد حسين الشحات بالدقيقة 16 بكرة عرضية جديدة حولها زميله وسام أبو علي برأسه ولكن بعيدة عن المرمى.

وتصدى دفاع فريق باتشوكا في الدقيقة 19 لمحاولة من لاعب الأهلي أكرم توفيق لتصل الكرة في النهاية لحارس المرمى.

وسدد لاعب باتشوكا روندون كرة قوية في الدقيقة 23 ولكن مرت أعلى المرمى.

وردّ حسين الشحات بكرة عرضية في الدقيقة 25 ولكن أبعدها حارس مرمى باتشوكا.

وسدد لاعب باتشوكا أسامة الإدريسي كرة قوية في الدقيقة 25 ولكنها علت المرمى.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 31 ولكنها وصلت ليد حارس مرمى باتشوكا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب باتشوكا أرتورو جونزاليز بعد كرة مشتركة قوية ضد لاعب الأهلي إمام عاشور ليتوقف اللعب لعلاج إمام قبل أن يُستأنف اللقاء.

وتوقف اللعب بعد ذلك في الدقيقة 36 لعلاج لاعب الأهلي أكرم توفيق قبل أن يُستأنف.

وأرسل وسام أبو علي تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 37 لزميله طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سددها أعلى المرمى.

وأرسل لاعب باتشوكا أسامة الإدريسي كرة عرضية في الدقيقة 40 ولكن أبعدها دفاع الأهلي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة ضد آلان باوتيستا لاعب باتشوكا بعد عرقلة إمام عاشور لاعب الأهلي.

وغادر طاهر محمد طاهر أرضية الملعب في الدقيقة 44 لتلقي العلاج قبل أن يعود مجددًا.

وتصدى حارس مرمى باتشوكا في الدقيقة 45 لتسديدة طاهر محمد طاهر ثم احتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 45+5 بداع عرقلة حسين الشحات ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.

وبدأ الشوط الثاني من اللقاء بسيطرة للاعبي النادي الأهلي فسدد اللاعب أكرم توفيق كرة في الدقيقة 51 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب الأهلي إمام عاشور كرة في الدقيقة 52 من منتصف الملعب لحظة تقدم حارس مرمى فريق باتشوكا ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد لاعب باتشوكا نيلسون ديوسا كرة في الدقيقة 54 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب بالدقيقة 55 لعلاج لاعب باتشوكا أندريس ميكولتا قبل أن يُستأنف اللقاء.

ودفع المدير الفني لفريق باتشوكا في الدقيقة 56 باللاعب أنخل مينا بدلاً من آلان باوتيستا.

وعاد لاعب باتشوكا سالومون روندون بتسديدة في الدقيقة 59 ولكن ارتطمت في دفاع الأهلي.

ووصلت كرة للاعب الأهلي يحيى عطية الله على حدود منطقة جزاء باتشوكا في الدقيقة 60 ولكن تسديدته علت المرمى.

تشكيل الأهلي لمباراة باتشوكا

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء:حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبدالفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل باتشوكا لمباراة الأهلي

وجاء تشكيل باتشوكا لمواجهة التأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.