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"مع السلامة".. خالد الغندور يعلق على قرار جوزيه جوميز بالرحيل

10:28 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    جوزيه جوميز
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
  • عرض 8 صورة
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كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل عن الفريق.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ولا جوميز و لا عشرة مثل جوميز، مع السلامة والقلب داعيلك، والزمالك قادر على جلب أفضل المدربين، الزمالك هو من يصنع المدربين".

وفي منشور آخر، كتب الغندور: "الصراحة غريبة جدا من جوميز، أنه يترك الزمالك من أجل تدريب فريق الفتح السعودي متذيل ترتيب الدوري السعودي في المركز الـ18 والأخير ويمتلك 6 نقاط فقط من أصل 13 مباراة".

وكشف برنامج "الكورة مع فايق"، إبلاغ جوزيه جوميز إدارة الزمالك، بالرحيل عن الفريق، لتلقيه عرضا من فريق آخر.

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جوزيه جوميز الزمالك خالد الغندور
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