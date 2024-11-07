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"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زد بالدوري المصري

06:50 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    النادي الأهلي
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    لاعبو النادي الأهلي
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره زد، بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد كوكا، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

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