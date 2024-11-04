ناصر ماهر يكتفي بالبدني في مران الزمالك.. وعبدالشافي يواصل التأهيل

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

اكتفى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الفقرة البدنية مع اللاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات الفنية، وخاض بعد ذلك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء، من أجل تجهيزه لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفي نفس الوقت، أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال على هامش المران، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي نفس الوقت أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق والسنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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