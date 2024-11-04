"لازم وقفة".. أول رد رسمي من الزمالك على حكام مباراة البنك

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه كان هناك هجوم إعلامي ممنهج على القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال سالم في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "نتقبل حرية الإعلام ولكن هناك نقد غير مقبول في الفترة الماضية وهو أمر ممنهج، وفريق الزمالك أصبح له شخصية مميزة داخل الملعب مع جوميز".

وأضاف: "نتمنى الأفضل تحكيم المصري ولكن هناك أشياء تحدث غير مرضية من جانب الحكام وخاصة في مباراة البنك الأهلي وهناك أزمات تحكيمية في مباريات الدوري".

وأوضح: "هناك أخطاء بديهية من الحكام وهذا الأمر يتسبب في أزمات ويجب أن يكون هناك وقفة مع هذه الأخطاء".

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