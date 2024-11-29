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إحالة ميزانية الأهلي إلى المركزي للمحاسبات

10:18 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    محمود الخطيب يلتقط صورة من أمام سيارة
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    محمود الخطيب ينفذ ضربة خلفية مزدوجة
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    محمود الخطيب يقرأ ورقة
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    محمود الخطيب
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    محمود الخطيب وثابت البطل تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم الأهلي السابق تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب اللاعب الأسبق للنادي الأهلي
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    محمود الخطيب نجم منتخب مصر تصوير حسام دياب
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب نجم منتخب مصر السابق تصوير حسام دياب
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب نجم النادي الأهلي تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيسه الحالي تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم الأهلي تصوير حسام دياب
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    محمود الخطيب نجم الأهلي تصوير حسام دياب
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حرص المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للاهلي على الإشادة ب‏مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، على حسن الإدارة والتنظيم المثالي، ونقل لهم تحية المستشار الوزير عبد الراضي صديق رئيس المجلس الأعلى للنيابة ‏الإدارية.‏

وقال ابوظيف إن إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 217729 عضوًا، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 193968 ‏عضوًا، وأن إجمالي من حضروا خلال اليوم الثاني لاجتماع الجمعية العمومية عقب المدة القانونية لتسجيل الحضور 2941 عضوًا.‏

وأعلن أبو ضيف عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما ‏عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، كما قررت ‏اللجنة القضائية أن يتولى الأعضاء المتبقون شئون النادي والدعوة للانتخابات في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، إعمالًا لنص ‏المادة 41 من لائحة النظام الأساسي.‏

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