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مؤمن زكريا يحتفل بذكرى فوز الأهلي على الزمالك في نهائي أفريقيا

10:43 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

حرص مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، على الاحتفال بذكرى تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب نظيره الزمالك.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر عام 2020، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذلك الوقت.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مع لاعبي وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، خلال احتفالهم باللقب، معلقاً: "القاضية".

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مؤمن زكريا الأهلي دوري أبطال أفريقيا الزمالك إنستجرام مؤمن زكريا
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