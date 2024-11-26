"لا أتصور رؤيته مع نادِ آخر بانجلترا".. أسطورة ليفربول يُعلق على تصريحات محمد صلاح بخصوص تجديد التعاقد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال روبي فاولر أسطورة ليفربول إنه لا يشعر بالضيق حين يكسر النجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح أرقامه القياسية.

وأضاف فاولو، في تصريحات للقناة الأولى اليوم الثلاثاء:"لا يُزعجني كسر محمد صلاح أرقامي القياسية مع ليفربول، صلاح ظاهرة ويسجل أهدافًا لا تصدق وأنا من أكبر مشجعي صلاح وهو لاعب رائع وإحصائياته خارقة وكل من يكسر أرقام قياسية تساعد ليفربول يسعدني".

وعلق أسطورة ليفربول على تصريحات محمد صلاح بخصوص مستقبله مع النادي، بقوله:"لا أتوقع أن يرحل صلاح عن ليفربول بنهاية عقده والمشكلة الحالية تتعلق ببنود العقد وأنا أضمن أن الأمور ستُحل لكن في الغرف المغلقة ومن الأفضل لليفربول تجديد عقد صلاح ويستمر مع الفريق لفترات أطول بدلاً من الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن للصحافة البريطانية".

وأردف فاولر:"صلاح يؤدي كما بدأ مع الفريق وعلى إدارة ليفربول تلبية طلبات صلاح فهو لاعب مهم للغاية مع الفريق، ولم تزعجني تصريحاته الأخيرة وأعتقد أن إدارة ليفربول ستتحدث معه بعد هذه التصريحات والمفاوضات ستتسارع وسيتم حسم الأمر خلال الإسابيع المقبلة إذا تم التفاوض معه بشكل جاد ويجب على ليفربول الاحتفاظ بلاعب بحجم صلاح".

وتابع:"صلاح لم يدلِ بهذه التصريحات ليحرج إدارة ليفربول ولكن حتى تتسارع مفاوضات النادي معه خصوصًا أنه سيكون في يناير المقبل ستكون أكبر الأندية في أوروبا مهتمة بالتعاقد معه، المشكلة المتعلقة بمفاوضات صلاح مع ليفربول ليست أمور مالية ولكن يجب أن يتم عمل عقد كبير للاعب نادر مثله وتجديد عقده لمدة ٣ أو ٤ مواسم مقبلة".

واسترسل صاحب الـ 49 عاماً:"لا أتصور أني سأري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي يرتدي قميص آخر سوى ليفربول لأنه يحترم تاريخه مع الفريق ولكن أعتقد أنه سيكون قريبًا من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي أو ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان خصوصا أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته الكروية وجماهير ليفربول متعلقه بنجمها صلاح".

وأتم أسطورة ليفربول تصريحاته بقوله:"ما يفعله محمد صلاح حاليًا أمر مذهل وهو من أفضل لاعبي العالم وغيابه عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور في الفترة الماضية هو مزحة ويجب أن يكون من بين المرشحين المتنافسين على الكرة الذهبية في العام المقبل".

وقال صلاح في تصريحات عقب مباراة ساوثهامبتون عبر منصة"ذا أثلتيك": "لم أتلق أي عروض حتى الآن لتجديد عقدي، واحتمالات رحيلي أصبحت أكبر من البقاء".

وأضاف: "قضيت وقتًا كبيرًا داخل جدران ليفربول ولا يوجد ناد مثله، لكن الأمر ليس بيدي، حيث وصلنا شهر ديسمبر ولا أعلم شئ عن مستقبلي مع الفريق".

وأوضح: "لن أعتزل قريبًا، أنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول حصد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أيضًا، لكن أشعر بخيبة أمل".

وعن عروض الدوري السعودي، أردف: "لا أريد الحديث عن ذلك الآن، أنا محترف وأركز مع الفريق، ويمكن للجميع رؤية كل ذلك".

واختتم: "أحاول الآن الاستمتاع بكرة القدم واللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، وأبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي".

اقرأ أيضًا:

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عضو إدارة الأهلي: الخطيب يريد تخفيض التذاكر إلى 50 جنيهًا.. والفريق يحتاج لصفقات