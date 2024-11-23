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شيكابالا يقود الزمالك لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

07:02 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري (6)
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
  • عرض 13 صورة
    مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري
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أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه جوميز، التشكيل الرسمي لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا أساسيا، بجانب ناصر منسي وعبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

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شيكابالا تشكيل الزمالك الزمالك والمصري الدوري المصري الزمالك اليوم
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