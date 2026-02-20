ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

حقق الفريق الكروي بنادي الزمالك فوزاً على نظيره حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

دخل الفريقان الشوط الثاني بإيقاع هجومي واضح، إذ بادر حرس الحدود بالتهديد مبكراً في الدقيقة 49 عبر كرة عرضية أرسلها أوكا قابلها محمد حمدي زكي بلمسة مباشرة أمام المرمى، لكنها جاءت ضعيفة ومرت بجوار القائم.

ورد الزمالك سريعاً في الدقيقة 50 بتسديدة قوية أطلقها محمد شحاتة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الزنفلي حارس الحدود واصل تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

واستمر الأبيض في فرض سيطرته على وسط الملعب وتناقل لاعبوه الكرة حتى وصلت إلى عبد الله السعيد الذي أرسل عرضية في الدقيقة 57 كادت أن تجد رأس ناصر منسي داخل المنطقة، لكنها مرت دون متابعة وتحولت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 69، أهدر الزمالك فرصة محققة للتقدم بعدما ارتقى محمد السيد لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه غير أن الزنفلي تصدى لها بتدخل رائع وأبقى النتيجة على حالها.

وتواصل الضغط الأبيض، فشهدت الدقيقة 73 محاولة جديدة عبر تسديدة قوية من محمود بنتايج خارج المنطقة لكن الحارس تصدى لها مجدداً.

كما أتيحت فرصة أخرى في الدقيقة 80 بعد تمريرة داخل الصندوق قابلها عمر جابر بتسديدة، إلا أن دفاع الحرس تدخل وأبعد الكرة في الوقت المناسب.

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 84، حين أرسل بنتايج عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد فتوح وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للزمالك.

وقبل صافرة النهاية، عزز الزمالك تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 90 بعدما أرسل فتوح كرة طولية استقبلها ناصر منسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً خروج الزنفلي من مرماه، لتسكن الكرة الشباك وتؤكد تفوق الأبيض بثنائية.