ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الزمالك وحرس الحدود، والتى تجمع بين الفريقين حالياً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت البداية بقلق مبكر، بعدما سقط محمد بيومي لاعب حرس الحدود على أرضية الملعب في الدقيقة الثانية مما استدعى تدخل الجهاز الطبي للاطمئنان عليه قبل استكمال اللعب.

وفي الدقيقة السادسة، كاد حرس الحدود أن يفتتح التسجيل بعد تمريرة خاطئة من محمود بنتايج استغلها عبد الله حافظ الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن مهدي سليمان تألق وتصدى لها ببراعة.

ورد الزمالك بفرض ضغط متواصل على حدود منطقة الجزاء بحثاً عن الهدف الأول وظهر ذلك بوضوح في الدقيقة 12 مع تزايد المحاولات الهجومية للأبيض.

وعاد حرس الحدود للظهور هجومياً في الدقيقة 19 عبر كرة عرضية من خارج المنطقة لكن دفاع الزمالك نجح في إبعاد الخطورة.

واستمرت تهديدات الضيوف، إذ أهدر الفريق فرصة محققة في الدقيقة 26 بعد عرضية خطيرة انتهت بتسديدة من كوكا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل محمود حمدي الونش ويمنع الكرة من عبور خط المرمى.

الزمالك بدوره رد بمحاولة خطيرة في الدقيقة 30، بعدما توغل خوان بيزيرا داخل المنطقة ومرر كرة عرضية وصلت إلى بنتايج الذي أعادها عرضية داخل الصندوق، لتصل إلى محمد شحاتة الذي سدد من مسافة قريبة لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 36، تبادل لاعبي الزمالك التمريرات حتى أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية قابلها أحد اللاعبين بارتقاء جيد، إلا أن حارس الحدود نجح في التصدي.

وعاد حرس الحدود ليهدد مرمى الأبيض مجدداً في الدقيقة 38، بعدما قابل عبد الله حافظ كرة عرضية بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، لكن مهدي سليمان واصل تألقه وتصدى للمحاولة.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد الزمالك أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 41 بعد ضغط هجومي انتهى بتسديدة من الونش داخل منطقة الجزاء، إلا أن الزنفلي حارس حرس الحدود تصدى ببراعة وأبقى النتيجة دون أهداف.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.