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رد رسمي من فاركو على أنباء مفاوضاتهم لضم علي معلول

12:48 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    علي معلول
  • عرض 4 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لنادي فاركو، أحمد خطاب، إنه سمع عما يُثار من أحاديث حول رغبتهم في ضم الظهير الأيسر التونسي علي معلول من صفوف الأهلي.

وأشار خطاب في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، إلى أن علي معلول قيمة كبير وأي فريق يتمنى ضمه ولكن ما يُثار ليس صحيحًا.

وأتم المدير الفني لفريق فاركو تصريحاته بالتشديد على كون علي معلول إضافة كبيرة حال انضمامه لصفوفهم ولكن لم يحدث من جانبهم أي تفاوض رسمي.

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي قد قال في تصريحات بوقت سابق:""حدث اتفاق عند عودة علي معلول وتماثله للشفاء أن ينتظم في التدريبات وبعدها سيتضح مستوى اللاعب، ومصلحة النادي هي الأساس وليس العاطفة واللاعب تقبل الأمر وكان سعيدًا للحديث معه بوضوح".

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علي معلول الأهلي فاركو الدوري المصري
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