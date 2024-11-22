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"مع ناس لذوذة".. عدلي القيعي مع ابنته في نزهة والجمهور يعلق

11:52 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

ظهر عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي ومقدم البرامج الحالي، رفقة ابنته منه من داخل سيارته.

ونشرت منة عدلي القيعي ابنة مدير التعاقدات السابق بالأهلي، صورة لها رفقة والدها، وكتبت عليها: "ما اجمل الرحلة لما بتكون مع ناس لذوذة".

وعلقت الجماهير على صورة القيعي رفقة ابنته، حيث كتب أحد الجماهير: "ربنا يحفظكم يا حبايب قلبي"، فيما كتب آخر: "ربنا يخليكم لبعض".

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