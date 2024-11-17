مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
المغرب

المغرب

2 2
18:00
تونس

تونس

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر - شباب

الجزائر - شباب

0 0
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أمم أفريقيا
الجزائر

الجزائر

5 1
18:00
ليبيريا

ليبيريا

جميع المباريات

إعلان

ظهور رامي ربيعة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

07:55 م الأحد 17 نوفمبر 2024

مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

انضم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وخاض ربيعة مع فريقه 8 مباريات هذا الموسم سجل فيهم هدفين قبل تعرضه للإصابة في العضلة في المباراة التي جمعت فريقه مع زد يوم 7 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و الجدير بالذكر أن رامي ربيعة ظهر مع فريقه استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

مران الأهلي رامي ربيعة الأهلي الاتحاد السكندري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
10 صور من مران الزمالك استعداد لمواجهة المصري في الدوري

إعلان

إعلان

مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة