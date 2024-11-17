ظهور رامي ربيعة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

كتب ـ محمد الميموني:

انضم رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، لتدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة، لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وخاض ربيعة مع فريقه 8 مباريات هذا الموسم سجل فيهم هدفين قبل تعرضه للإصابة في العضلة في المباراة التي جمعت فريقه مع زد يوم 7 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

و الجدير بالذكر أن رامي ربيعة ظهر مع فريقه استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.