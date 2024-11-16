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30 صور من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

10:14 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (5)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (7)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (8)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (9)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (10)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (11)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (14)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (15)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (19)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (20)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (21)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (22)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (23)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (24)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (25)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (32)
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
  • عرض 32 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري (6)
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني اليوم السبت 16 نوفمبر، التدريبات على ملعب التتش.

وأدى اللاعبون التدريبات البدني والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب مختار التتش.

و استعد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول، حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد "2007" بمرانا بدنيا وفنيا منفردا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تقام يوم الجمعة 22 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء

مران الأهلي الاتحاد السكندري الأهلي
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