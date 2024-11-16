أول تعليق لطاهر محمد طاهر بعد تألقه في مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

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أدريانو .."الإمبراطور" الذي لم يتخطِ وفاة والده فأضاع مملكته

كتب - وائل توفيق:

أبدى طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر والأهلي سعادته بعد إحرازه هدفا في مباراة المنتخب المصري ضد كاب فيردي التي أقيمت الجمعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2024.

وكتب على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مبسوط جدا بأول جول ليا مع منتخب مصر الحمد لله".

وأحرز طاهر محمد طاهر هدفه في مرمى كاب فيردي في الدقيقة 31 من المباراة، قبل أن يدرك ريان مينديش التعادل لمنتخب بلاده.