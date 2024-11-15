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27 صورة لأفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (فيديو)

11:14 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (11)
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (12)
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (9)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (10)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القد
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (19)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (23)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (24)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (25)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (26)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (27)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم (28)
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    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
  • عرض 27 صورة
    أفضل عشر مراوغات لنجوم كرة القدم
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تنفيذيّا للمراوغات النجاحة في العالم بالقرن الـ 21.

ويأتي النجم ميسي في الصدارة بـ2358 مراوغة ناجحة خلال مسيرته المستمرة حتى الآن يليه النجم البلجيكي المعتزل إيدين هازارد بـ 1285 مراوغة ناجحة.

وجاء في المركز الثالث اللاعب الفرنسي المعتزل فرانك ريبيري بـ 1061 مراوغة ناجحة تلاه النجم البرازيلي نيمار بـ 984 مراوغة ناجحة.

وحل في المركز الخامس اللاعب الإيفواري ويلفريد زاها بـ 972 مراوغة ناجحة، بينما جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السادس بـ 937 مراوغة ناجحة.

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