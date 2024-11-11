"قرار نهائي".. مفاجأة رئيس الأهلي السابق في انتخابات اتحاد الكرة وتعهد أبو ريدة

"منحه الخطيب درع الأهلي".. من هو الطفل نجاتي أسامة محمد الذي تم استقباله

كتب- محمد خيري:

كشف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، مفاجأة في موقف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، بشأن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها 10 ديسمبر المقبل، بعد فتح باب الترشح اليوم الأحد، لأسباب خاصة.

وقال الغندور، في برنامجه عبر قناة "المحور"، أن محمود طاهر حتى الساعات الأخيرة هناك ضغوطا شديدة عليه لخوض الانتخابات على منصب النائب ضمن قائمة هاني أبو ريدة، لكنه اعتذر وأغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وأضاف، أن هاني أبو ريدة سيقدم أوراق ترشحه هو وقائمته يوم الخميس المقبل، وهناك جلسات يومية قبل الاستقرار بشكل رسمي على أفراد القائمة.

وأتم تصريحاته، أن هاني أبو ريدة، حتى الآن حدد يوم الخميس المقبل موعدا لتقديم أوراق ترشحه وتعهد في جلساته مع المسؤولين بإصلاح منظومة كرة القدم المصرية ومعالجة كافة السلبيات وإعادة المنتخبات المصرية لمصاف الكبار على مستوى القارة الأفريقية.

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