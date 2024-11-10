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ماذا تقول اللائحة بخصوص إيقاف المباريات وقت الأذان؟ .. حكم يرد

08:43 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    الحكم محمد دسوقي
  • عرض 10 صورة
    الحكم يوقف مباراة المنصورة والداخلية بسبب الأذان
  • عرض 10 صورة
    حكم مباراة المنصورة والداخلية
  • عرض 10 صورة
    حكم مباراة المنصورة والداخلية
  • عرض 10 صورة
    الحكم محمد دسوقي
  • عرض 10 صورة
    مباراة المنصورة والداخلية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الداخلية والمنصورة
  • عرض 10 صورة
    الحكم محمد دسوقي
  • عرض 10 صورة
    محمد دسوقي حكم مباراة الداخلية والمنصورة
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كتب - يوسف محمد:

لفت الحكم محمود الدسوقي، الأنظار إليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعدما قام بإيقاف مباراة المنصورة ضد الداخلية، في دوري القسم الثاني المصري "دوري المحترفين"، لسماع أذان العصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الخاص بلقطة إيقاف الحكم للقاء، من أجل سماع اللاعبين لأذان العصر وهى اللقطة التي لاقت استحسان الكثير من المصريين.

وتواصل موقع مصراوي مع الحكم حمادة القلاوي، لمعرفة هل يوجد نص في اللائحة يتيح للحكم هذا الحق:"لا يوجد في اللائحة نص يلزم الحكم بإيقاف المباراة عند سماع الأذان".

وأضاف: "في حال إيقاف الحكم للمباراة لسماع الأذان، لن يتم توقيع أي عقوبة عليه من قبل لجنة الحكام، لأننا نحترم العقائد".

واختتم القلاوي تصريحاته: "نتعامل في هذه الحالة، بما يسمى بروح القانون".

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الحكم محمود الدسوقي دوري القسم الثاني المصري دوري المحترفين إيقاف مباراة المنصورة ضد الداخلية أذان العصر لجنة الحكام الحكم حمادة القلاوي إيقاف المباريات وقت الأذان
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