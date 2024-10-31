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جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك أمام البنك الأهلي

07:04 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، غدا على استاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة البنك الأهلي خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وتقرر أن يدخل الفريق الأبيض، معسكرا مغلقا عقب نهاية مران اليوم، في أحد الفنادق الكبرى، قبل إعلان قائمة اللاعبين المختارة للمباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر مؤخرا بطولة السوبر المصري، على يد الأهلي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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الزمالك جوميز أخبار الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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