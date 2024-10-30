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"مستني منكم كتير".. تفاصيل جلسة جوميز مع فتوح وجابر

12:21 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
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    جوزيه جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
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    جوزيه جوميز
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    جوميز مدرب الزمالك
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    جوميز
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    جوزيه جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوميز
  • عرض 14 صورة
    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    جوميز وأحمد مجدي
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    جوميز
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كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح وعمر جابر ظهيري الأبيض.

وذلك بحضور أندرية بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على منح الثنائي تعليمات خاصة تتعلق بأدوارهما في الملعب، وطالبهما بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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الزمالك جوميز نادي الزمالك فتوح عمر جابر أخبار الزمالك
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