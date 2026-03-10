إعلان

وزير الخارجية التركي يهنئ مجتبى خامنئي بتوليه منصب المرشد الأعلى لإيران

كتب : وكالات

06:25 م 10/03/2026

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قدّم خلاله تهانيه لمجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وخلال الاتصال، أشار عراقجي إلى "عدم إطلاق أي صاروخ من جانب إيران"، داعياً إلى اليقظة في مواجهة ما وصفه بـ "مؤامرات إسرائيل" الهادفة إلى تخريب العلاقات الودية مع إيران.

وبحسب تقارير، أعلنت تركيا أنها تعرضت حتى الآن لهجومين صاروخيين من إيران، إلا أن الصواريخ تم اعتراضها.

