أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قدّم خلاله تهانيه لمجتبى خامنئي بمناسبة اختياره مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية في إيران.

وخلال الاتصال، أشار عراقجي إلى "عدم إطلاق أي صاروخ من جانب إيران"، داعياً إلى اليقظة في مواجهة ما وصفه بـ "مؤامرات إسرائيل" الهادفة إلى تخريب العلاقات الودية مع إيران.

وبحسب تقارير، أعلنت تركيا أنها تعرضت حتى الآن لهجومين صاروخيين من إيران، إلا أن الصواريخ تم اعتراضها.