إعلان

ويتكوف: دمرنا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل

كتب : محمد أبو بكر

06:44 م 10/03/2026

ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، إن الولايات المتحدة دمرت تقريبًا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأضاف "ويتكوف": "لنرى ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدث"، بحسب سي إن بي سي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الإيرانية الذي قدرناه بـ4 إلى 5 أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الإثنين، إن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير.

وأوضح ترامب، "أن الحرب قد تنتهي قريبا وليس لدى إيران أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف إيران وأمريكا تخصيب اليورانيوم هجمات إيران حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
إحالة "شيطان أطفيح" للجنايات: قتل عامل "بيكيا" وعاش مع جثته شهرين
حوادث وقضايا

إحالة "شيطان أطفيح" للجنايات: قتل عامل "بيكيا" وعاش مع جثته شهرين
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين