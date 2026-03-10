قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، إن الولايات المتحدة دمرت تقريبًا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وأضاف "ويتكوف": "لنرى ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في التحدث"، بحسب سي إن بي سي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير عن الإطار الزمني الأولي للحرب الإيرانية الذي قدرناه بـ4 إلى 5 أسابيع.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية اليوم الإثنين، إن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير.

وأوضح ترامب، "أن الحرب قد تنتهي قريبا وليس لدى إيران أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو".