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سليمان وحسين السيد يؤازران شباب الزمالك في مواجهة الأهلي

05:06 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 7 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 7 صورة
    أحمد سليمان وشيكابالا
  • عرض 7 صورة
    أحمد سليمان
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    أحمد سليمان في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة (3)
  • عرض 7 صورة
    عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان
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كتب- محمد خيري:

حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، لمتابعة مباراة فريق 2007 أمام الأهلي، في بطولة الجمهورية للشباب.

وجاء حضور الثنائي من أجل مساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين، في هذه المباراة الهامة بمسابقة الجمهورية للشباب.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: معاذ محمد - خالد السيد - محمد فرج - نور إيباء

خط الوسط: زياد مدحت - هشام إيباء - زياد كمال - أحمد حسن - حسام عاشور التقي

خط الهجوم: أحمد محمد علي "سينا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عزت ثروت، يوسف نصر، سيف محمد، عمر محمد يسري، عبد الله عبد الناصر، يوسف محمد السيد، محمد حمد، مصطفى وائل صلاح، صلاح محمود.

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