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نجم الزمالك السابق: جوميز لا يصلح لتدريب الأبيض

12:34 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
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    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوميز وعبدالواحد من تدريبات الزمالك
  • عرض 13 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي_3
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز وأحمد مجدي
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 13 صورة
    جوميز
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كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ بشكل كبير في تشكيل الفريق خلال لقاء السوبر المصري، خاصة وأن ناصر ماهر ليس جيدًا في مركز الجناح الأيسر.

وقال "نصار" في تصريحات على قناة etc: "الزمالك ضم لاعبين كثيرين في يناير منهم محمد عاطف ومهاب ياسر وغيرهم وكلهم نفس المستوى".

أضاف: "هناك لاعب اسمه حمدي علاء قمت بضمه من خلال الاختبارات وتم تصعيده للفريق الأول ثم رحل بعد أزمة مع أمير مرتضى منصور، وهو من أبرز اللاعبين وكان سيكون بديل جيد لـ دونجا، وأفضل من زياد كمال".

وأكمل: "جوزيه جوميز لا يصلح لتدريب الزمالك، ولو لعب بدون ناصر ماهر وعبدالله السعيد فلا يوجد فريق من الأساس، وهناك لاعبين في قطاع الناشئين لهم مستقبل كبير، الأزمة أنه لا يوجد استراتيجية واضحة، ولدينا العديد من الأزمات".

وأوضح: "الزمالك لو كان لديه مديرًا فنيًا جيدًا كان سيفوز بالسوبر المصري، ولولا تشكيلة جوميز كان الفريق سيظهر بشكل أفضل، لا أعرف المهام التي حصل عليها لاعبي الوسط، والزمالك لم يكن قادرًا على الخروج بالكرة، ولم أكن أعرف ماذا يريد المدرب البرتغالي".

وأتم تصريحاته: "لست متفائلًا لـ الزمالك في الموسم الجديد مع جوميز، (رب ضارة نافعة)، هناك بعض المراكز تحتاج للتدعيم بشكل جيد، لأن الموسم سيكون صعب جدًا".

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