مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

عندنا كنوز.. ميدو يوجه رسالة إلى الزمالك بشأن هذا الأمر

01:17 م السبت 26 أكتوبر 2024

ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض، بشأن الاعتماد على اللاعبين الشباب.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "على الزمالك الاعتماد على أولاده لا يمكن أبداً تلاقي لاعب في الدوري المصري بشخصية حسام عبد المجيد، لا يمكن أبدا تلاقي برا لاعب بشخصية محمد السيد".

وأضاف: "وأنا بقولكم وأنا بروح اتفرج على ماتشات ناشئين كتير فريق الـ2005، عندنا في النادي في كنوز وفي لاعب لو حصلت فرصة هتبقى أحسن من أي حد تجيبه من برا".

اقرأ أيضًا:

هل أخطأ كولر في إسناد مهمة تسديد ركلة الترجيح السابعة أمام الزمالك ليوسف أيمن؟

ميدو الزمالك الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بيخلص دلوقتي ومن حق النادي يقيده".. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو