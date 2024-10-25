مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي يحسم جدل لقطة أكرم توفيق.. هل استحق الإنذار والطرد؟

12:59 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على لقطة تدخل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع البولندي كونراد ميشالاك نجم الفارس الأبيض.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": "في هذه اللعبة تحديدًا، نرى أن أكرم توفيق نجح في الوصول إلى الكرة، ومن وجهة نظر الحكم أمين عمر، فإن المخالفة التي حدثت كانت عادية ولا تستحق بطاقة صفراء ثانية".

وأضاف:"بالتالي، يعتبر قرار أمين عمر بعدم منح أكرم توفيق الإنذار الثاني صحيحًا بنسبة 100%".

وواصل الحكم الدولي السابق:"عند مراجعة اللعبة، نجد أن أكرم تمكن من لعب الكرة بنجاح، وبالتالي فإن قرار الحكم كان سليمًا بعدم منحه إنذارًا ثانيًا".

وأتم حديثه قائلا:"بل يمكننا حتى الاختلاف مع أمين عمر في أن اللعبة من الأساس لم تكن تستحق احتسابها كمخالفة".

توفيق السيد أكرم توفيق الأهلي الزمالك نهائي السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو