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10 صور للاعبي الأهلي داخل معسكر الإمارات قبل مواجهة الزمالك

08:55 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
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    أحمد نبيل كوكا
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي وحمزة علاء
  • عرض 9 صورة
    أشرف داري
  • عرض 9 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال وسامي قمصان
  • عرض 9 صورة
    مصطى شوبير
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كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تخطى الزمالك عقبة بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر المحلي يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، بين قطبي الكرة المصري على ملعب محمد بن زايد.

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