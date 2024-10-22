10 صور للاعبي الأهلي داخل معسكر الإمارات قبل مواجهة الزمالك

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما تخطى الزمالك عقبة بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر المحلي يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، بين قطبي الكرة المصري على ملعب محمد بن زايد.

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