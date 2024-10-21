"سنسعد الجماهير".. الجزيري يتحدث عن إقصاء بيراميدز ومواجهة الأهلي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن التركيز كان سر فوز الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتابع اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي قائلاً: "لاعبو الزمالك كانوا في كامل تركيزهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ".

وأوضح الجزيري على أنه سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز، ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس السوبر المحلي بالأمس.

وأتم تصريحاته: "سنبذل قصارى جهدنا في المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري لإسعاد الجماهير الزملكاوية".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

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