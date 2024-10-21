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"سنسعد الجماهير".. الجزيري يتحدث عن إقصاء بيراميدز ومواجهة الأهلي

12:51 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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    سيف الجزيري
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    الجزيري ولبيب
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك من داخل مدرجات ستاد القاهرة لدعم فريقه
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    سيف الجزيري في تدريبات الزمالك
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    سيف الجزيري بجوار يوسف أوباما في تدريبات الزمالك‎
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    سيف الدين الجزيري
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    الجزيري
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كتب- محمد خيري:

قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن التركيز كان سر فوز الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتابع اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي قائلاً: "لاعبو الزمالك كانوا في كامل تركيزهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ".

وأوضح الجزيري على أنه سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز، ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس السوبر المحلي بالأمس.

وأتم تصريحاته: "سنبذل قصارى جهدنا في المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري لإسعاد الجماهير الزملكاوية".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

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الزمالك سيف الجزيري الأهلي بيراميدز السوبر المصري
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