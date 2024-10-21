مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"رد سريع".. الزمالك يقرر معاقبة لاعبه بسبب ما فعله أمام بيراميدز

12:11 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    لاعب الزمالك مع المدير الفني للفريق
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جماهير الزمالك تدعم لاعبي الفريق
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 11 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، معاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بسبب اعتراضه في مباراة بيراميدز.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز أمس الأحد، على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، ومواجهة الزمالك.

وقال الغندور خلال تقديمه برنامجه عبر قناة المحور:"عبدالواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك، قرر معاقبة مصطفى شلبي بسبب اعتراضه على استبداله فى مباراة بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات".

وأضاف:" قرار عبدالواحد السيد جاء سريعًا عقب انتهاء المباراة وتم إبلاغ اللاعب بالقرار، في ظل اعتراضه الغير لائق عقب الخروج".

اقرأ أيضا:

"كوارث أكبر".. الزمالك يتحرك ضد التحكيم قبل مواجهة الأهلي


أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

الزمالك لاعب الزمالك معاقبة لاعب الزمالك أخبار الزمالك السوبر المصري بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سنسعد الجماهير".. الجزيري يتحدث عن إقصاء بيراميدز ومواجهة الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو